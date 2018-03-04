Навчальні заклади працюють у звичайному режимі з 5 березня, – МОН

Наразі проблему з газопостачанням у країні вдалося оперативно вирішити, тому вже в понеділок, 5 березня, усі заклади освіти – дитячі садки, школи, ПТНЗ та виші – працюватимуть у звичайному режимі.

Про це йдеться на сайті МОН, пише Дзеркало Коломиї.

Відповідне рішення прийняв Кризовий комітет Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 3 березня.

Міністерство освіти і науки України надіслало відповідний лист-роз’яснення усім вишам, а також місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких знаходяться інші заклади освіти. З листом можна ознайомитись за посиланням.

У листі, зокрема, йдеться, що виняток можуть становити ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання. Наприклад, такою причиною може бути карантин або інші обставини.

Безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти.

Офіційна інформація про відновлення навчального процесу в коломийських закладах освіти буде оприлюднена сьогодні о 13.00, – повідомив у Facebook начальник управління освіти Коломийської міськради Любомир Бордун.

Раніше повідомлялося, що у Коломиї навчальний процес у школах призупинили до 7 березня.

Нагадаємо, 1 березня у зв’язку з нестачею газу в Україні вирішили закрити усі навчальні заклади.