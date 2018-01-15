На Водохреще на коломийських озерах чергуватимуть медики

Наприкінці тижня матимемо заключне свято різдвяного циклу – Водохреща. Прадавній – ще від наших предків-слов’ян – звичай занурюватися в ополонку у цей день з кожним роком все більше відроджується в українських містах і селах.
Проте кожен з нас має пам’ятати, що такий екстрім для тіла може бути досить небезпечним для наших не надто спортивних і загартованих тіл. Щоб підстрахувати, розпорядженням міського голови у Коломиї чергуватимуть дві бригади медиків від первинної медико-санітарної служби: перша – на міському озері, що на вулиці Чехова, друга – на Шевченківському озері, повідомляє Відділ інформаційної політики міськради.
Для безпечного купання пропонуємо вам ознайомитися із основними правилами купання в ополонці.
Про що варто пам’ятати
1. Заходити у воду, потрібно швидко.
Чим швидше ви занурите своє тіло в крижану воду водохресної ополонки, тим менші ваші шанси отримати переохолодження.
2. Перебувати у воді не довше 20 секунд.
Особливо стосується тих, хто занурюється вперше. Бажано побути в ополонці як мінімум 10 секунд. Це потрібно для того, щоб кров встигла прилити до серця, відійти і кинутися назад.
3. Не витиратися після виходу.
Розтирання після крижаної води, та ще й на морозі, може пошкодити тендітні дрібні капіляри шкіри.
4. Одягатися потрібно максимально швидко.
Для цього слід заздалегідь подбати про те, щоб одяг, який ви будете одягати після купання, був з мінімальною кількістю застібок і ґудзиків.
5. Після купання бажано пробігтися.
Щоб швидко зігріти організм після того, як ви вийдете з ополонки і одягнетесь, можна зробити які-небудь фізичні вправи, наприклад, пробіжку.
5 поширених помилок купання в ополонці
1. Занурюватися в ополонку не з головою.
Якщо вже пірнаєте в ополонку, то занурюватися потрібно повністю, з головою. Інакше, різкий перепад температур між тілом і головою, може спровокувати спазм судин.
2. Їсти напередодні дієтичні продукти.
У крижаній воді вашому організму дуже знадобиться енергія. Хороший приплив енергії для організму напередодні купання можуть дати сало з чорним хлібом, горіхи, курага та родзинки.
3. Поплескувати себе по тілу після виходу з ополонки.
Тут причина та ж, що і у випадку з витиранням рушником. Подібні поплескування на морозі можуть пошкодити дрібні судини шкіри.
4. Намагатися розігрітися на тренажерах.
Багато хто намагається перед купанням в ополонці максимально розігріти своє тіло за допомогою фізичних вправ або навіть тренажерів. Цього ні в якому разі не варто робити. Ваші м’язи можуть отримати мікротравми.
5. Вживати алкоголь.
Після купання, деякі люди думають, що швидко зігрітися можна алкоголем. Це не так. Алкоголь здатний дати уявне відчуття тепла тільки в перші кілька хвилин, коли під його впливом судини розширюються. Після цього вони різко звужуються і ви ризикуєте дуже швидко замерзнути.
Кому не можна пірнати в ополонку
Якщо ви погано себе почуваєте або страждаєте якимось захворюванням, утримайтеся від купання в ополонці.
Крім того, в першу чергу, пірнати в ополонку не можна дітям до 6 років. Викид гормонів від занурення в холодну воду може серйозно послабити їх імунітет.
Не можна купатися і вагітним. Перепад температур запросто може викликати передчасні перейми і навіть викидень.
Не рекомендують загартовуватися людям з гострими захворюваннями, тим, кого мучать захворювання сечовивідних шляхів та гінекологічні запалення.