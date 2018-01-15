На Водохреще на коломийських озерах чергуватимуть медики

Наприкінці тижня матимемо заключне свято різдвяного циклу – Водохреща. Прадавній – ще від наших предків-слов’ян – звичай занурюватися в ополонку у цей день з кожним роком все більше відроджується в українських містах і селах.

Проте кожен з нас має пам’ятати, що такий екстрім для тіла може бути досить небезпечним для наших не надто спортивних і загартованих тіл. Щоб підстрахувати, розпорядженням міського голови у Коломиї чергуватимуть дві бригади медиків від первинної медико-санітарної служби: перша – на міському озері, що на вулиці Чехова, друга – на Шевченківському озері, повідомляє Відділ інформаційної політики міськради.

Для безпечного купання пропонуємо вам ознайомитися із основними правилами купання в ополонці.

Про що варто пам’ятати

1. Заходити у воду, потрібно швидко.

Чим швидше ви занурите своє тіло в крижану воду водохресної ополонки, тим менші ваші шанси отримати переохолодження. 2. Перебувати у воді не довше 20 секунд.

Особливо стосується тих, хто занурюється вперше. Бажано побути в ополонці як мінімум 10 секунд. Це потрібно для того, щоб кров встигла прилити до серця, відійти і кинутися назад. 3. Не витиратися після виходу.

Розтирання після крижаної води, та ще й на морозі, може пошкодити тендітні дрібні капіляри шкіри. 4. Одягатися потрібно максимально швидко.

Для цього слід заздалегідь подбати про те, щоб одяг, який ви будете одягати після купання, був з мінімальною кількістю застібок і ґудзиків. 5. Після купання бажано пробігтися.

Щоб швидко зігріти організм після того, як ви вийдете з ополонки і одягнетесь, можна зробити які-небудь фізичні вправи, наприклад, пробіжку. 5 поширених помилок купання в ополонці 1. Занурюватися в ополонку не з головою.

Якщо вже пірнаєте в ополонку, то занурюватися потрібно повністю, з головою. Інакше, різкий перепад температур між тілом і головою, може спровокувати спазм судин. 2. Їсти напередодні дієтичні продукти.

У крижаній воді вашому організму дуже знадобиться енергія. Хороший приплив енергії для організму напередодні купання можуть дати сало з чорним хлібом, горіхи, курага та родзинки. 3. Поплескувати себе по тілу після виходу з ополонки.

Тут причина та ж, що і у випадку з витиранням рушником. Подібні поплескування на морозі можуть пошкодити дрібні судини шкіри. 4. Намагатися розігрітися на тренажерах.

Багато хто намагається перед купанням в ополонці максимально розігріти своє тіло за допомогою фізичних вправ або навіть тренажерів. Цього ні в якому разі не варто робити. Ваші м’язи можуть отримати мікротравми. 5. Вживати алкоголь.