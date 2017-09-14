На Верховинщині раптово померло 9-місячне немовля, випивши сироп від кашлю

Вчора на Верховинщині у селі Чорна річка загинуло 9-місячне немовля.

Напередодні хлопчик хворів. Перед сном мати вирішила ввести дитині в ротову попрожнину сироп від кашлю, який напередодні призначив лікар. Скуштувавши його, маля почало кашляти і захлинатись, згодом перестало дихати, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “Місто“.

Мати намагалася самостійно врятувати сина, проте не змогла. Швидка констатувала смерть дитини,.

Як коментує начальник Верховинської поліції Богдан Сокіл, 19-річна мати дитини благополучна, раніше не судима.

Наразі тіло немовляти забрали на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

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