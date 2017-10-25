На Україну насувається епідемія грипу

На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні за тиждень захворіли понад 140 тисяч осіб. Смертей через ускладнення від грипу протягом цього тижня не зареєстровано.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, йдеться на сайті 24.

“За даними Центру грипу та ГРВІ МОЗ України, на третьому тижні жовтня захворіло понад 140 тисяч осіб. Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в лікарні діти до 14 років”, – мовиться в повідомленні.

Зазначимо, що найвищий показник захворюваності зареєстрований в Київській області (659,9 на 100 тисяч населення), а найменший – в Одеській області (152,1 на 100 тисяч населення).

В МОЗ нагадали, що найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час введення вакцини – початок осені (вересень-жовтень). Разом з тим, щеплення рекомендують робити і в більш пізні терміни – впродовж усього сезону грипу.

“Всупереч поширеному міфу, вакцинація не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів”, – наголошується в повідомленні.

Додамо, що сезон захворюваності на грип та ГРВІ розпочався в жовтні та триватиме до травня 2018 року.

Як повідомлялось, в Україні перереєстрували чотири вакцини від грипу.

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