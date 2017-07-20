На Прикарпатті знайшли грибника, який три дні блукав лісом

Чоловік зранку 17 липня пішов у ліс по гриби в урочище Люблінець біля селища Солотвин Богородчанського району і не повернувся.

Рідні 46-річного грибника звернулися до рятувальників 18 липня, тоді зниклого чоловіка до 3 години ночі шукали близько півсотні осіб.

Вчора зранку пошуки зниклого відновили. 82 особи протягом дня обстежили близько 250 гектарів у лісовому масиві в урочищі Люблінець.

Сьогодні рятувальники з місцевими обстежували лісовий масив в урочищі Люблінець в напрямку села Кричка Богородчанського району, інформує прес-служба ДСНС в області.

О 15:15 грибника було знайдено. Пошуково-рятувальні роботи завершено.