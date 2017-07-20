На Прикарпатті зареєстрували випадок захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт

В Івано-Франківську зареєстрували випадок захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт.

Про це повідомляє “Івано-Франківський обласний лабораторний центр”.

Фахівцями проведено епідеміологічне розслідування в результаті якого встановлено, що хворий перебував на території Чеської Республіки, де відвідував ліс і отримав укус кліща, перші симптоми захворювання з’явились через 2 тижні.

Діагноз підтверджений лабораторно.

Станом на сьогодні хворий перебуває на стаціонарному лікуванні в Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні, з діагнозом «Кліщовий вірусний енцефаліт, менінгеальна форма середньої важкості».

Довідково: Кліщовий вірусний енцефаліт (кліщовий весняно-літній енцефаліт) – природно-вогнищева трансмісивна гостра вірусна інфекція з переважним ураженням центральної нервової системи, яка відзначається поліморфізмом клінічних проявів і важкістю перебігу (від легких до важких прогредієнтних форм).

Людина заражається вірусом кліщового енцефаліту внаслідок укусу інфікованими кліщами, в процесі знімання кліща, розчавлення його або при розчухуванні місця укусу, а також при вживанні інфікованого сирого молока та продуктів виготовлених з нього. Хвора людина не має епідеміологічного значення в поширені кліщового вірусного енцефаліту.

Раннє звернення за спеціалізованою медичною допомогою та своєчасно розпочате лікування забезпечує повне одужання.