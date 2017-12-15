На Прикарпатті запрацювала нова гаряча лінія служби зайнятості

З 14 грудня по всій Україні розпочала роботу “гаряча лінія” державної служби зайнятості.

Відтепер, всі питання, стосовно реєстрації в центрах зайнятості, надання послуг роботодавцям та інші консультації, можна отримати за єдиним безкоштовним номером 0 800 50 99 66.

Про це під час офіційного відкриття повідомила заступниця голови Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, передає прес-служба Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

“До сьогодні у кожній області працювали відповідні місцеві телефони “гарячих ліній”. Проте, була відсутня єдина централізована інформаційна служба, яка б надавала інформаційно-консультаційні послуги. Відтепер, це єдиний простий та безкоштовний номер, за яким усі бажаючі можуть зателефонувати та задати будь-які запитання. Ми почуємо кожного, адже ми щодня покращуємо свою роботу, а наші послуги стають більш доступні та якісні”, – розповіла Ю. Жовтяк.

За її словами, Служба зайнятості – це сервісна установа, яка щорічно надає послуги з працевлаштування для майже півтора мільйона людей. Щодня за допомогою Служби роботу знаходять понад 3000 українців. “Гаряча лінія” має зробити звернення до служби зайнятості більш простим та зрозумілим.

За номером 0 800 50 99 66 можна буде дізнатись інформацію про повний перелік послуг служби зайнятості. Також про те, які документи потрібні для отримання тієї чи іншої послуги, контактні телефони центрів зайнятості, адреси та багато іншого.

Разом із тим, через “гарчу лінію” не можна буде отримати інформацію щодо виплат допомоги по безробіттю та іншу конфіденційну інформацію конкретної особи. Для цього зареєстрованому безробітному необхідно особисто звернутися до центру зайнятості з документами, які підтверджують особу.

Територіально “гаряча лінія” створена на базі Київського обласного центру зайнятості. Додатково, крім основних питань, можна буде надати свої пропозиції щодо покращення роботи конкретного центру зайнятості, чи служби зайнятості в цілому.

Крім того, що у січні цього року Служба зайнятості запустила в роботу “електронну чергу” для безробітних. За допомогою цього сервісу, який доступний за посиланням: http://www.dcz.gov.ua/EReception/, кожен охочий може записатись на первинний прийом до будь-якого центру зайнятості не виходячи з дому.

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