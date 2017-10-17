На Прикарпатті з кабінету міського голови вкрали сейф

У Бурштині з кабінету міського голови вкрали сейф.

Подія трапилася 15 жовтня близько 16.45, інформує Фіртка.

До управління Національної поліції в Галицькому районі надійшло повідомлення про крадіжку від міського голови Бурштина Роксолани Джури.

Як стало відомо, невідома особа через відчинені двері на балконі другого поверху проникла до кабінету, звідки винесла сейф.

Роксолана Джура розповіла слідчим, що у сейфі нічого не зберігала і навіть не знала коду, там зберігав речі попередній міський голова.

“Можливо, там були старі документи”, – каже міський голова.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Розпочате кримінальне провадження.