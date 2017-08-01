На Прикарпатті відбудеться Всеукраїнська Патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої

5 – 6 серпня в селі Крилос Галицького району відбудеться Всеукраїнська Патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої, яку очолить Глава і Отець УГКЦ, Блаженніший Святослав (Шевчук).

Прес-служба Івано-Франківської ОДА опублікувала план-схему розташування прочан та основних комунікацій.

Найперше – варто подбати про своє харчування. Не рекомендовано брати з собою на прощу харчові продукти, які швидко псуються: варені та копчені ковбаси і готові м’ясні продукти, кремові кондитерські вироби, йогурти, інші молочні продукти, салати та кулінарні вироби. Слід пам’ятати, що готові страви без холоду можуть зберігатися не більше двох годин.

З харчових продуктів варто взяти фасовану питну або мінеральну воду, сухе галетне печиво, шоколад, яблука. В жодному разі не використовуйте для пиття воду з незнайомих джерел. А також не забувайте про дотримання особистої гігієни: миття рук з милом після відвідувань туалету та перед прийомом їжі, використання вологих бактерицидних серветок.

Цьогоріч спекотна погода може завдати чимало клопоту прочанам. Особливу увагу в спеку необхідно приділяти дітям. Дитячий організм набагато чутливіший до підвищеної температури навколишнього середовища, ніж дорослий. Повинні насторожити такі симптоми перегрівання дитини, як почервоніння шкіри, підвищена температура тіла, млявість, безпричинне капризування, нудота, часте дихання із задишкою, судоми або навіть і непритомність. За перших проявів нездужання з дитини потрібно зняти одяг, покласти її в горизонтальне положення, протерти все тіло змоченою у воді серветкою й обов’язково давати пити кожні 5 – 10 хвилин, щоб уникнути зневоднення організму. Підійдуть прохолодні негазовані напої: вода, слабозаварений чай тощо. У тяжких випадках, в разі втрати свідомості дитиною, негайно викликайте швидку допомогу.

У дорослих також можуть проявлятися симптоми теплового та сонячного удару: слабкість, млявість, запаморочення, рясне потовиділення, спрага, головний біль, нудота й блювота. В особливо тяжких випадках імовірна втрата свідомості. Якщо людина перегрілася і в неї спостерігаються перелічені вище симптоми, негайно викликайте лікаря й уживайте заходів щодо охолодження організму. Постраждалого слід покласти в прохолодному місці, на голову – холодний компрес або вологий рушник і давати йому якомога більше пити.

Щоб уникнути небажаного впливу високих температур на організм, одягніть просторий світлий одяг із натуральних тканин, не забудьте легкий головний убір і обов’язково візьміть із собою пляшечку негазованої мінеральної води. Слід багато пити, не менше 1,5-3 л рідини на день. Уникайте вживання алкоголю, в тому числі й пива, а також різних солодких газованих напоїв, які не тільки не втамовують спраги, а й уповільнюють обмінні процеси в організмі. Харчуватися за спекотної погоди варто менше, але частіше, не залишаючи свіжоприготовлену їжу на потім. Будьте особливо обачними з продуктами, які швидко псуються.

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