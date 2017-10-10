На Прикарпатті весільний тамада проводить у школах уроки тверезості

В школах Івано-Франківська вирішили проводити незвичайні уроки тверезості.

Туди приходять відомі в місті люди, лекторами стають священики та поліцейські. Вони обходяться без надмірно повчальних історій, йдеться в сюжеті ТСН.

Ні нудного унаочнення, ані традиційних повчань – про тверезість лектори іронічно розповідають реальні історії з життя.

“Усі українці знають, що Вінстон Черчіль пив і курив! А те, що Степан Бандера вів абсолютно здоровий спосіб життя, мав тверезе весілля, то це ви, шановні патріоти, не знаєте”, – розповідає лектор.

Ідея “уроків тверезості” належить Олегу Андрухіву. Юрист та проректор вишу, у вільний час тамадує на весіллях. Не приховує: таке бачив, що сам вже 6 років не п’є. У свою компанію Олег запросив таких же непитущих, як сам: патрульні, священик та “зірка”. Силань Назарій Павлів може тролейбус і навіть потяг зрушити з місця. Школярів переконує: сильний, бо не вживає .

Старшокласники не приховують: чи не кожен другий бодай раз пригубляв спиртне, хто з цікавості, хто за компанію. Припускають, при черговій нагоді згадуватимуть цей веселий урок.

Якщо бодай один підліток в якийсь момент відмовиться від спиртного, лектори вважатимуть, що їхні уроки не були марними. Вони планують обійти усі школи міста. До Нового року спілкуватимуться зі старшокласниками. Далі – з учнями 5-7 класів.

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