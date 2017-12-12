На Прикарпатті триває спалах кору. У МОЗ пояснили, як уберегтися

В Україні триває спалах кору – станом на 1 листопада на кір захворіли 2381 людина.

Попри посилену імунізацію, охопити вакцинацією проти кору за вересень-листопад вдалося лише 50% дітей, повідомляє МОЗ.

Хоча здебільшого хворіють діти, кір часто вражає дорослих. Відтак МОЗ продовжує посилену вакцинацію до кінця січня 2018-го.

Найвищі показники захворювання у західних регіонах та Одеській області, що поступово поширюються на інші регіони.

За 10 місяців 2017-го в Івано-Франківській області захворіли 877 людей, у Закарпатській – 265, Львівській – 61, Тернопільській – 96, Одеській 767.

В інших регіонах реєструвались поодинокі випадки, окрім Луганської. У Києві зафіксували 53 випадки кору, для порівняння минулого року за цей період захворіли лише двоє.

З усього числа людей, які захворіли на кір, 1804 – це діти до 17 років. Найуразливіші вікові групи дітей – до 1 року, 1-4 років та 5-9 років.

Головна причина спалахів кору — низький рівень охоплення вакцинацією. Більшість захворілих – понад 86% – не були повністю захищені щепленням (двома дозами вакцини проти кору, краснухи і паротиту КПК).

“Спалах кору в Україні, на жаль, не є неочікуваним. За спільною оцінкою ВООЗ та ЮНІСЕФ у 2016-му році, Україна була на другому місці серед країн з найнижчим охопленням імунізацією у світі“, – розповіла Лаура Білл, заступниця голови представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

В Україні фіксується велика кількість відмов(7,4% – понад 56 тисяч дітей), і високий відсоток протипоказів, низький відсоток охоплення посиленими заходами з імунізації дітей старшого віку.

Тоді як специфічного лікування від кору немає, захворюванню можна запобігти– наголошують у МОЗ.

Для захисту від кору необхідно отримати 2 дози вакцини КПК. В Україні наявна вакцина виробництва ГлаксоСмітКляйн, Бельгія.

У МОЗ стверджують – якщо дитині від о1 до 9 років, і вона пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за календарем, батькам необхідно якнайшвидше звернутися до медзакладу і зробити безоплатне щеплення проти кору.

Дітям, яким скоро виповнюється 1 рік або 6 років, потрібно зробити щеплення за календарем.

Вакцинуватися рекомендують також і дорослим, не захищеним щепленням проти кору, придбавши вакцину за власний кошт.