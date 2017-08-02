На Прикарпатті територіальні громади отримали на розвиток інфраструктури сільських територій 43 млн гривень

В Івано-Франківській області вже утворена 21 територіальна громада, що становить 37% від передбаченої у перспективному плані кількості ОТГ.

Про це йшлося на прес-конференції заступника голови облдержадміністрації Богдана Кобилянського, директора Івано-Франківського відокремленого підрозділу Установи “Центр розвитку місцевого самоврядування” Руслана Панасюка, виконавчого директора регіонального відділення Асоціації міст України Юрія Стефанчука на тему: “Стан об’єднання територіальних громад на Прикарпатті”, повідомляє прес-служба ОДА.

У цих громадах проживає понад 200 тисяч людей, що становить 15% від усього населення Прикарпаття.

На сьогодні утворені Печеніжинська селищна ОТГ, Верхнянська сільська ОТГ, Старобогородчанська сільська ОТГ, Білоберізька сільська ОТГ (утворені у 2015 р.); Тлумацька міська ОТГ, Більшівцівська селищна ОТГ, Витвицька сільська ОТГ, Космацька сільська ОТГ, Матеївецька сільська ОТГ, Нижньовербізька сільська ОТГ, Олешанська сільська ОТГ, П’ядицька сільська ОТГ (утворені у 2016 р.) та Рожнівська сільська ОТГ, Яблунівська селищна ОТГ, Чернелицька селищна ОТГ, Ланчинська селищна ОТГ, Ямницька сільська ОТГ, Брошнів-Осадська селищна ОТГ, Заболотівська селищна ОТГ, Переріслянська сільська ОТГ, Дзвиняцька сільська ОТГ.

Богдан Кобилянський зазначив, що у 2017 році Прикарпаття отримало тільки на розвиток інфраструктури сільських територій 43 млн грн й реалізовуватиме 83 проекти.

З них 20 проектів стосуються ремонту доріг, 19 – облаштування та ремонту закладів освіти, 8 – ремонту адмінбудівель, 11 – ремонту закладів культури, 9 – ремонту закладів охорони здоров’я, 6 – спортивних залів, 3 – облаштування скверів та спортивних майданчиків, 2 – придбання спецтехніки, по одному – будівництва дитсадка, водогону, свердловини, виготовлення містобудівної документації та капітального ремонту комунальних мереж.

Юрій Стефанчук зазначив, що сьогодні є потреба у прийнятті кількох законів, які є визначальними для реформи місцевого самоврядування. Серед них: проекти Законів України “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про внесення змін до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення”; “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)”; “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель”; “Про порядок утворення, ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж”; “Про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

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