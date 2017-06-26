На Прикарпатті сплачено майже 100 мільйонів гривень на допомогу армії

За січень – травень цього року платники податків Прикарпаття направили для сприяння обороноздатності України 99,3 млн грн. військового збору, що на 26,3 млн грн більше, ніж в аналогічному періоді 2016 року.

Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Нагадаємо, платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 Податкового кодексу України.

Зокрема, до таких доходів, крім заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться орендна плата, виграш в державну та недержавну грошову лотерею, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини та інші доходи.

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