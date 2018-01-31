На Прикарпатті розшукують жінку, яка зникла майже місяць тому. ФОТО

73-річна жителька Івано-Франківська, Паневник Софія Миколаївна, зникла безвісти 4 січня 2018 року, близько 09:00 години. Жінка вийшла із дому у невідомому напрямку і по цей час місце перебування її невідоме.

Інформує сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Зріст жінки – 150-155см., середньої тіло будови, волосся коротке із сивиною.

Зникла франківчанка була одягнена в осіннє пальто коричневого кольору, шапку світло-коричневого кольору. При собі мала мобільний телефон, жіночу сумку чорного кольору та пенсійне посвідчення.

Про будь-яку відому інформацію просимо повідомляти за телефонами 102, (0342)75-03-82 – чергова частина Івано-Франківського ВП ГУНП в області.