На Прикарпатті розшукують викрадений мотоцикл. ФОТО

Посеред білого дня у Франківську на вулиці Чорновола викрали мотоцикл.
Про це повідомили в чаті Auto Life IF, інформує Місто.
У патрульній поліції такий факт підтвердили.
Речник УПП в м. Івано-Франківську Микола Гурак каже, що заволодіння транспортним засобом відбулося у період з ночі і до ранку.
Власник повідомив поліцію близько 11 години 17 жовтня. Зі слів 34-річного заявника, останній раз бачив мотоцикл близько першої години ночі.
Мотоцикл МТ 750, Дніпро (“Днєпр”), чорного кольору.
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