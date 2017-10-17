На Прикарпатті розшукують викрадений мотоцикл. ФОТО

Посеред білого дня у Франківську на вулиці Чорновола викрали мотоцикл.

Про це повідомили в чаті Auto Life IF, інформує Місто.

У патрульній поліції такий факт підтвердили.

Речник УПП в м. Івано-Франківську Микола Гурак каже, що заволодіння транспортним засобом відбулося у період з ночі і до ранку.

Власник повідомив поліцію близько 11 години 17 жовтня. Зі слів 34-річного заявника, останній раз бачив мотоцикл близько першої години ночі.

Мотоцикл МТ 750, Дніпро (“Днєпр”), чорного кольору.

Читайте також: На Прикарпатті з кабінету міського голови вкрали сейф.