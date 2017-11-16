На Прикарпатті розшукують 31-річну жінку, яка зникла ще тиждень тому. ФОТО

Івано-Франківський відділок ГУНП в області встановлює місцезнаходження зниклої Брус Ірини Ігорівни, 11.08.1986 року народження, жительки міста Городенка.

Про це інформує сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

9 листопада близько 05:00 жінка, перебуваючи у свого знайомого, вийшла на вулицю і досі не повернулася. З вказаного моменту місце її перебування невідоме.

Прикмети розшукуваної: 175-177 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся довге, темне.

Була одягнута: джинси синього кольору, безрукавку зі штучного хутра, шарф темно-сірого кольору.

Про відому інформацію щодо місця перебування безвісти зниклої просять повідомити за телефонами “102”, (0342) 75-03-82, чергова частина Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, 0663952335.

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