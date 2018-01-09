На Прикарпатті різко зросли тарифи на електроенергію

З січня 2018 року в Україні тарифи на електроенергію для непобутових споживачів зросли на 8-11% в залежності від регіону і постачальника.

Про це йдеться на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, інформує “Обозреватель“.

Найбільше зростання цін на електроенергію сталося в Київській, Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій областях. У цих регіонах тарифи зросли більш ніж на 10%.

Найменше підвищення тарифів торкнулося Сумської, Луганської, Рівненської та Житомирської областей.