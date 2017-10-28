На Прикарпатті провели бал для людей з обмеженими фізичними можливостями. ФОТО

На Прикарпатті відбувся традиційний Мальтійський приятельський бал для людей з обмеженими фізичними можливостями. Цьогоріч захід провели вп’яте.

На бал приїхали півсотні пар на інвалідних візках. Неймовірну музичну атмосферу вечора створив муніципальний естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом художнього керівника Валерія Івановича Чикириса та ведучий вечора – Олесандр Куровський, інформує Мальтіська служба допомоги.

Програма балу була надзвичайно насиченою. Розпочалось все традиційним полонезом, наступний танець був вальс від Романтиків та волонтерів. А потім – всі гості мали можливість закружляти під нестримні мелодії оркестру.

Танцювали: вальс, мазурку, польку, падеспан та віденський вальс. Також у програмі вечора були різноманітні майстер-класи та танцювальні ігри.

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