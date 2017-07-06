На Прикарпатті прокуратура через суд зобов’язала підприємство сплатити понад 300 тис грн за користування ділянкою

На Прикарпатті прокуратура через суд зобов’язала підприємство сплатити понад 300 тис грн...

Прокуратура Івано-Франківської області забезпечила участь у розгляді судом справи за позовом першого заступника керівника Калуської місцевої прокуратури.

Йдеться про звернення до суду в інтересах Калуської міської ради з вимогою стягнути з місцевого підприємства 307 тис. грн збитків, завданих використанням земельної ділянки без правовстановлюючих документів, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як з’ясувала прокуратура, без укладення договору оренди суб’єкт господарювання використовував 1,7 га землі майже два роки.

У зв’язку з цим прокуратура стягнула збитки в судовому порядку.

Господарським судом Івано-Франківської області вимоги земляпрокуратури задоволено в повному обсязі.

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