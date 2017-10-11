На Прикарпатті поштарка обікрала пенсіонерів на 50 тис. грн і втекла закордон

Сільську поштарку на Прикарпатті підозрюють у привласненні грошей пенсіонерів, в тому числі і пацієнтів психлікарні.

Йдеться про понад 50 тисяч вкрадених гривень: жінка підробила звіти, що віддала пенсію людям. Ошуканих кілька десятків, йдеться в сюжеті ТСН.

Тепер поштарку правоохоронці хочуть оголосити в міжнародний розшук, бо вона виїхала за кордон.

Односельці припускають, що на злочин її могли підштовхнути борги сина. “Укрпошта” проводить внутрішнє розслідування. Але вже заявила, усе вкрадене підлеглою обіцяє повернути ошуканим селянам до кінця сьогоднішнього дня.

“Вона сфальсифікувала документи: здала звіт про те, що все виплачено. А коли ми приїхали безпосередньо у відділення зв’язку, побачили не перераховані кошти по платежах, які прийнято від клієнтів, та невиплачена пенсія”, – розповідає заступник директора Івано-Франківської філії ПАТ “Укрпошта” Дарія Вовчук.