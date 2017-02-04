На Прикарпатті попереджають про льодохід і підйом води в річках

Найближчими днями, 4 – 6 лютого, на річках басейну річки Прут очікується продовження підйому рівня води на 0,2-1.4 м над передпаводковим, повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

У басейні Дністра 5 – 7 лютого – також продовження підйому рівня води на 0,3 – 1.4 м над передпаводковим, особливо на самій річці Дністер.

Крім того, очікується подальше послаблення льодового покриву, його руйнування, льодохід, при заторах додатковий підйом на 0.5 – 1.5 м.

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