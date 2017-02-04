Закарпаття у воді: Затоплено 525 дворогосподарств, “плавають” будинки, евакуйовують людей. ФОТО+ВІДЕО

Ситуація динамічно змінюється. На жаль, у напрямку погіршення та загострення. Зокрема, якщо станом на 7:30 ранку п’ятниці, 3 лютого було затоплено 36 дворогосподарств, то станом на 19:00 вже 525.

Починаючи з самого вечора, 2 лютого, у кількох районах області у річках почав підніматися рівень води, а лід інтенсивно пішов за течією. Перші повідомлення про підтоплення було зафіксовано у селах Голубине, Олиньово та Пасіка, підтопило навіть трасу Київ – Чоп під Свалявою, пише Mukachevo.net.

Згодом. у 01:50 вже п’ятниці, 3 лютого, в Тур’я Поляні, р. Тур’я, Ужгородського району, стався льодовий затор. Через нього підтопило 2 дворогосподарства, з яких в одному вода текла через двір. Люди втратили майно, пшеницю та кроликів..

У Іршавському районі, в селі Бронька під автодорожним мостом, стався затор льоду, через це підтопило 32 дворогосподарства, 1 дитсадок, 1 магазин будматеріалів та пилорама. Силами ДСНС відселено 3 сім’ї (5 дітей, 6 дорослих) до родичів.

А вже станом на 07:40 затор самоліквідовується.

У селі с. Велика Уголька, на Тячівщині, крига з затору суне на хату. Довжина затору 60-70 м, висота 2,20 м. Спеціалісти кажуть. що підхід техніки до місця неможливий. Частково підтоплені 2 дворогосподарства.

Загалом, станом на 07:30 підтопленими залишаються 36 дворогосподарств, 5 будинків, 1 дитсадок, 1 магазин будматеріалів та пилорама.

Нагадаємо, на Мукачівщині теж було зафіксовано підтоплення. У Кольчині вулиця перетворилася на потужну ріку. Затоплено двори, гинуть тварини.

Мukachevo.net і далі буде слідкувати за подіями в області з підтопленнями. Mukachevo.net

Згодом рятувальники оприлюднили ситуацію в області станом на 10:00 годину.

Іршавський район:

– с.Кушниця: підтоплено 4 дворогосподарства;

– с.Бронька: сформувався льодовий затор на р.Красна, в результаті чого підтоплено 28 дворогосподарств, 1 ДНЗ, магазин «Будматеріалів», пилорама. Також було відселено 3 сім’ї (5 дітей, 6 дорослих) з трьох житлових будинків. Люди розселені до рідних;

– с. Сільце: перелив через дорогу місцевого значення у двох місцях завдовжки до 30 м ( висота води до 10 см), проїзд забезпечений;

– с. Кам’янське: перелив через дорогу Мукачеве – Рогатин – Львів завдовжки до 50 м ( висота води до 10 см), проїзд забезпечений;

– с.Білки, вул. Петра Ороса затор льодового потоку, вилив води;

– м. Іршава: (вулиці Зарічна, Коцюбинського, Мічуріна) підтоплення 35 дворогосподарств.

Тячівський район:

– с. Тарасівка: сходження снігової лавини об’ємом близько 150 куб. м, працює грейдер від Тячівського ДЕД;

– с. Новоселиця: підтоплення житлового будинку, до родичів відселено сім’ю з двох чоловік (висота води близько 30 см).

Перечинський район:

– с. Тур’я Поляна: підтоплення центральної вулиці та транспортного моста. В результаті утворення льодового затору протяжністю орієнтовно 200 м підтоплено орієнтовно 20 дворогосподарств та зруйновано індивідуальний пішохідний місток.

У м. Виноградів на пл. Миру проведено відкачку води з прилеглої території місцевої церкви.

На ліквідацію наслідків підтоплень від Управління ДСНС у Закарпатській області залучено 35 чоловік особового складу , 2 плавзасоби та 6 од. техніки.



За інформацією від Закарпатської ОДА, через льодовий затор вийшла з берегів річка Красна, яка й підтопила кілька житлових будинків. Дві збудовані з саману хати не витримали водного напору й обвалилися. Постраждалих немає.

Як повідомили рятувальники, станом на 12:00 годину зафіксовано вже 127 підтоплень дворогосподарств, 4 житлових будинків 25 га сільгоспугідь в Перечинському, Іршавському, Тячівському, Свалявському та Мукачівському районах.

Також пошкоджено 2 житлові будинки та 1 магазин.

Згодом, стало відомо, що Закарпатська ОДА домовилася з військовими, а саме 128-ю бригадою та піротехніками з сусідніх областей, аби ті прийшли на допомогу нашим рятувальникам.

Вже о 15:00 рятувальники прозвітували про стан підтоплень на Закарпатті. На жаль, кількість підтоплень від ранку (36) зросла до 465.

Станом на 19:00 рятувальники прозвітували про підтоплення 525 підтоплених дворогосподарств.

Ужгородський фотограф Олександр Богданов оприлюднив фото та відео льодоходу на Ужгородській річці. Світлини та відео вийшли вражаючими.