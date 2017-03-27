На Прикарпатті покарають вчителя, який підняв руку на двох школярів

Днями у Стримбівській ЗОШ, що на Надвірнянщині, вчитель художньої культури вдарив двох п’ятикласників на очах у інших школярів.

Випадок зафіксували на відео, передає Галка.

Як розповіли у Нацполіції в області, сьогодні, 27 березня, правоохоронці опитали учнів та вчителів. Завтра викличуть батьків потерпілих: з’ясують, чи вони мають претензії до вчителя, бо заяви у поліцію не надходили.

Якщо на вчителя надійде скарга, то відкриють кримінальне провадження, а якщо ні, то вчителеві загрожує адмінвідповідальність.