На Прикарпатті покарають вчителя, який підняв руку на двох школярів

Днями у Стримбівській ЗОШ, що на Надвірнянщині, вчитель художньої культури вдарив двох п’ятикласників на очах у інших школярів.
Випадок зафіксували на відео, передає Галка.
Як розповіли у Нацполіції в області, сьогодні, 27 березня, правоохоронці опитали учнів та вчителів. Завтра викличуть батьків потерпілих: з’ясують, чи вони мають претензії до вчителя, бо заяви у поліцію не надходили.
Якщо на вчителя надійде скарга, то відкриють кримінальне провадження, а якщо ні, то вчителеві загрожує адмінвідповідальність.
наша школа не така погана а то шо вчитель ударив руслана то було за що в нас чудові умови хороше харчування