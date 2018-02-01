На Прикарпатті подружжя звинувачує лікарів у смерті новонародженої дитини. ВІДЕО

За словами породіллі, дитину з неї медики витискали руками, власними тілами, навіть простирадлами.

Судмедекспертиза, на висновок якої подружжя чекало майже 3 місяці, підтвердила їхні найгірші підозри. Лікар Перегінської районної лікарні, що приймала пологи, свою вину категорично заперечує.

Подружжя Римиків готувалося до народження первістка заздалегідь. Придбали речі, які би знадобилися в обходженні новонародженої дитини. УЗД показувало, що має народитися здорова дівчинка, йдеться в сюжеті “ТСН“, інформує Курс.

Народжувати вирішили у Перегінській номерній райлікарні. На цьому наполягла керівник тутешнього пологового, яка й власне вела вагітність Христини Римик.

“Я була впевнена, що в мене все буде добре. Тим більше, що вона обіцяла, що якби вона хоча би щось побачила, що не так, то вона викличе любих лікарів”, – розповідає Христина.

Але під час пологів щось пішло не так. Христина запевняє, що під час пологів була притомна і пам’ятає, як дитину з неї витискали.

“Дві лікарки були присутні на пологах. Вони обидві лягали мені на живіт і тиснули з усієї сили. Акушерка, яка там теж стояла, сказала: “Дівчата, тут щось не так, воно не йде”. І тоді вони взяли простині, перев’язали мене простинями, як канатами, і тягнули одна з одного боку, а друга – з іншого”, – згадує жінка.

Згодом медики сказали, що дитина народилася мертвою. Спроби реанімувати її виявилися марними. Чому? Батьки запевняють, їм навіть не намагалися пояснити. Відтак Римики звернулися до поліції. Слідчі призначили судмедекспертизу. Її висновок підтвердив найгірші підозри батьків:

“Під час судово-медичної експертизи виявлені тілесні ушкодження: закрита черепно-мозкова травма, крововиливи, які утворилися прижиттєво, незадовго до настання смерті від дії тупих твердих предметів”.

А головний лікар запевняє, що внутрішнє службове розслідування не виявило недбальства під час пологів з боку підлеглих. А на лікарів ніхто не скаржився.

“В утробі матері тупими предметами ніхто не міг завдати ніякої травми. Оце, що ви вказуєте, що є гематоми, крововиливи, – вони можуть бути асфіктичного характеру”, – каже в.о. завідувача акушерського гінекологічного відділення лікарні Галина Шутка, яка приймала пологи.

Лікарка запевняє, що дитину не витискали ані руками, ані простирадлами.

Родина Римиків прийшла до райлікарні, щоб зустрітися з медиками, які приймали пологи. Одна з них – лікар неонатолог – піддає сумніву слова колеги щодо витискання дитини у її ж присутності.

Потерпілі задля об’єктивності вимагають ще так званої “комісійної експертизи” в іншій області. Тільки після її висновків може йтися про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків.



