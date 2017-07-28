На Прикарпатті коледж незаконно передав підприємству землю вартістю 58 мільйонів для комерційного користування

Коломийська місцева прокуратура виявила факт неналежного використання земельних ділянок освітнього закладу, які були передані суб’єкту господарювання на підставі незаконних угод.

Снятинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету, всупереч вимогам законодавства та інтересам держави, у березні 2017 року уклав з приватним підприємством удавані правочини, приховавши таким чином фактичну оренду землі, інформує прес-служба обласної прокуратури.

Як з’ясувала прокуратура, понад 291 га землі вартістю більш ніж 58 млн грн під виглядом обробітку здали для використання у комерційних цілях.

У зв’язку з цим місцева прокуратура пред’явила позовну заяву з вимогою визнати удаваними договори підряду та недійсним договір оренди, який прихований під удаваним правочином, а також зобов’язати суб’єкта господарювання повернути землю університету.

Суд відкрив провадження у справі за цим позовом.