Дизайнер перетворить стару хату свого прадіда на Коломийщині у “Creative Rural Hub”. ФОТО

В останні пару років українці просто з шаленою швидкістю переосмислюють поняття “простір”, “середовище”, “творення”. У багатьох містах з’являються майданчики для навчання та спільного розв’язання проблем. Створити інноваційний простір “Creative Rural Hub” не в місті, а в селі на Коломийщині береться дизайнер Михайло Обрізків з однодумцями та командою волонтерів з усього світу.

Михайло народився та виріс у селі Великий Ключів поблизу Коломиї, але вже понад 10 років живе та успішно працює дизайнером у Лондоні. Захопився дизайном ще під час навчання на інженера-програміста в Києві. Працював у кількох найбільших на той час рекламних агентствах України. Згодом переїхав до Англії. Три роки тому відкрив там власну школу дизайну, нині ґрунтовно цікавиться архітектурою, пише Репортер.

“Здається, я ще в школі створював дизайн плакатів і предметів, – каже Обрізків. – Дизайн цікавий для мене тим, що можна створювати щось нове із нічого – і воно матиме користь”.

Проект, який він планує запустити в Україні, Михайло називає дизайнуванням нового виду простору. Стару хату свого прадіда у селі Великий Вербіж дизайнер перетворить у “Creative Rural Hub”.

“Коли мене питають, що ж це буде, то я хочу просто повторити назву, бо ці три слова розкривають ідею проекту, – сміється Михайло Обрізків. – Hub – це місце, де перетинаються дороги, зустрічаються люди, обмінюються досвідом. Тож новий простір має стати місцем, де українські архітектори, інженери, дизайнери працюватимуть спільно з міжнародними митцями, а ті, у свою чергу, зможуть пізнавати місцеву культуру і природу. Creative – проекти мають бути націлені на створення нового, адже спільна робота людей із різних креативних індустрій дає неочікувані результати. Rural – сільська місцевість дає більше простору для експериментів. Йдеться і про фізичний простір, і про нові проб­леми. Більшість подібних речей роблять у містах і там вирішують міські проблеми. А в селі можна експериментувати, наприклад, з пермакультурою (сільське господарство, яке не завдає шкоди середовищу – Авт.) чи еко-архітектурою”.

До роботи його спонукали кілька факторів. Перший – бажання ділитися власними знаннями. Каже, бачить, що саме зараз в Україні є така потреба. Другий – можливість познайомити між собою креативних людей з України та закордону: одних – з міжнародними креативними індустріями, інших – з місцевою культурою. Важливим стало й бажання місцевих митців, зокрема сестри Михайла Наталії та її чоловіка, які займаються дизайном та різними видами ремесел, створити новий мистецький майданчик, а ще – дати нове життя сімейному будинку.

До запуску проекту візьмуться вже в серпні. Організують незвичну толоку. Команда – два дизайнери з Лондона, два архітектори з Києва, прикарпатські митці та місцеві жителі, а також волонтери з усього світу. Скажімо, уже є заявки від учасників з Південної Африки, Малайзії, Британії, Польщі.

Що вони всі там робитимуть? По-перше, відреставрують старий будинок. Під час відновлення хати іноземців ознайомлять з місцевими традиціями. По-друге, збудують геодезичний купол. Споруду обрали як новий і незвичний для України спосіб будівництва. Тут експериментуватимуть з еко-дружніми технологіями, наприклад, з пасивним опаленням чи охолодженням.

“Це буде цікавий експеримент, – каже Михайло Обрізків. – Звісно, можливо, було б дешевше і простіше за той час, який ми витрачаємо на організацію толоки, заробити гроші, самостійно спроектувати простір, найняти робітників і збудувати. Але ми хочемо створити щось нове саме спільними зусиллями. Коли над ним працюватимуть волонтери з різними професіями, думками й цінностями, простір вийде унікальний”.

Після толоки хаб запрацює як креативна резиденція, яка прийматиме людей з усього світу для роботи над різними проектами. Крім того, у просторі читатимуть креативні навчальні курси. “Creative Rural Hub”, переконаний Михайло, має стати для місцевих порталом до Лондона, адже він викладатиме свої курси, а також планує залучати як викладачів друзів-колег із Британії.

“Також простір має стати частиною загальної місцевої екосистеми, гармонійно взаємодіяти з місцевим бізнесом та іншими ініціативами, – говорить чоловік. – Ми ставимо за правило – не завдавати шкоди, а допомагати й розвивати”.

Фінансуватимуть запуск проекту із власних заощаджень, а також запустили кампанію зі збору коштів. Оскільки земля й будинок належать команді, то участь у резиденції та навчальних програмах буде або цілком, або частково безкоштовною. Але будуть і платні курси та резиденції. Частину витрат на утримання візьмуть на себе, також шукатимуть підтримки у міжнародних та українських організацій. У перспективі, сподіваються, що простір запрацює за принципом соціального підприємства.

“Я провів у цій хатині багато часу. Вчився у Коломийській гімназії і щодня проїжджав через село. Часто відвідував прадіда, багато з ним спілкувався, возив йому книжки з гімназійної бібліотеки, – пригадує Михайло. – Дідо мотивував мене вчитися, завжди підтримував. Незважаючи на вік, у нього були дуже сучасні погляди на світ. Тому, думаю, він був би дуже задоволений тим, як розвиватиметься його садиба”.

Creative Rural Hub from Michael Obrizkiv on Vimeo.

Підтримати проект фінансово можна на платформі Indiegogo.

Стати учасником будівельного табору в серпні можна заповнивши форму на сайті проекту, а слідкувати за табором можна на сторінці Creative Rural Hub Build Camp.