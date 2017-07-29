На Прикарпатті діє табір, в якому виховують справжніх воїнів

У межах національно-патріотичної молодіжної військової програми на Богородчанщині діє дитячий табір “Карпатський Легіон”.

Тут усе по-справжньому – накази командирів, зброя та адреналін, який просто зашкалює.

Специфіка табору в тому, що його учасники мешкають в наметах та ночують у спальних мішках впродовж всього заїзду, готують їжу виключно на вогнищі, займаються у будь-яку погоду та отримують нічні тренування.

Крім того, в таборі діє обмеження на користування мобільним телефоном.

Детальніше дивіться у сюжеті каналу 402.



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