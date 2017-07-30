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На подвір’я депутата міської ради на Прикарпатті кинули “коктейлі Молотова”. ФОТО+ВІДЕО

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О другій годині ночі 30 липня на подвір’я депутата Городенківської міської ради з фракції “Свобода” Володимира Кроха кинули дві пляшки із запалювальною сумішшю.

Одна пошкодила лобове скло автомобіля (на відео), обидві при вибухнули біля газових труб, пише газета “Край”.

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Як повідомляється, завтра о 14 год. відбудеться сесія міської ради із питанням дострокового припинення повноважень колишнього мера, після чого автоматично в.о. голови стає за законом секретар (до позачергових виборів). Секретарем є Любомир Музичка від “Свободи”.

Міський голова Городенки Степан Яворський помер 22 липня на 69-му році житті.

“Сьогодні вночі близько 2 години ночі мені на подвір’я невідомі особи кинули дві пляшки з коктейлями Молотова. Почувши звук розбитого скла та побачивши полум’я, мій син швидко розбудив мене, і ми разом загасили вогонь. Метою підпалювачів були два автомобілі, які перебували на подвір’ї, або ж замах на моє життя та моїх близьких, оскільки полум’я горіло безпосередньо біля газової труби і наслідки могли бути непередбачувані… Розглядаю цей випадок як погрозу мені, як депутату міської ради, за мою позицію, а також позицію депутатів фракції ВО “Свобода” перед завтрашньою сесією міської ради, де повинно розглядатись питання виконувача обов’язків міського голови”, – розповів Володимир Крох.

На місці події працюють правоохоронці.

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