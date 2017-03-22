На міському озері у Коломиї влада запланувала зрізати 107 дерев, бо “вони аварійні”. ФОТО

У Коломиї довкола міського озера і на території прилеглого парку, що на вулиці Чехова, відбувається видалення всіх аварійних, дуплавих, вітронебезпечних, самонасінних і сухостійних дерев.

Саме ці дії працівників комунального підприємства “Житлоінфоцентр” і обурюють коломиян. Без належної поінформованості люди можуть лише здогадуватися, чи то дерева заважають новозбудованому будинку, чи тут готують місце під нове літнє кафе.

“Не всі верби аварійні, тому слід самим людям контролювати дії працівників комунальників, бо вже коли викорчують пні, довести, що дерево здорове, буде неможливо. Хоча звісно, якщо зрубують, то нехай насаджують відразу якісь хвойні породи, уявіть, яке красиве озеро стане. Сподіваюся, що це справді планова очистка, а не очистка в чиїхось інтересах”, – каже коломиянка Уляна Войцеховська.

У відділі управління комунальним майном заперечують догадки мешканців міста, кажуть, що це планова очистка, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

“Після обстеження дерев на зазначеній території видаленню підлягають 107 аварійних дерев”, – каже головний спеціаліст відділу управління майном Дмитро Досин.

Після видалення аварійних дерев будуть корчувати пні на території парку. А вже після того насадять нові дерева.

“У зв’язку з незадовільним станом зелених насаджень на території цього парку комісією виконкому, міської ради із залученням депутатів міської ради, голови комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин Крутка Р.І, голови комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій Козоріза В.Г., державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області було проведено обстеження дерев на даній території. Згідно з актом обстеження, видаленню підлягають 107 аварійних дерев”, – повідомив начальник ВУКМ Володимир Наливайко.

Комунальники, які зрізають дерева, кажуть, що мають усі необхідні акти й ордери. Переконують, що дерева справді небезпечні й при сильних буревіях можуть завдати чималої шкоди.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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