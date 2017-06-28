На міському озері у Коломиї невідомі пошкодили 30 сакур. ФОТО

Вандали просто понадламлювали верхівки дерев і кинули їх в озеро.

Нагадаємо, минулоріч у листопаді тут посадили алею з 60 саджанців. Як показав час, кожен прийнявся, і на молодих деревах з’явився перший цвіт, пише Дзеркало Коломиї.

Депутат Коломийської міської ради Роман Крутко обурений ситуацією, каже: не розуміє таких вчинків.

“Я дуже розлючений, і водночас мені хочеться плакати. Що в головах людей, які це зробили? Я готовий дати 10 000 гривень винагороди, тому хто скаже, хто це скоїв“, – каже депутат.

На камерах спостережень видно, що злочин скоєно у проміжку між 2.00 – 4.00 ночі. На місце викликали працівників поліції.

ФОТО: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК.