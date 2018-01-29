На Львівщині двоє дітей провалилися під лід, один загинув, інший – в реанімації

У неділю близько 13:30 двоє хлопчиків віком 10-11 років провалилися під кригу на озерці, що на Сихові у Львові. Одного з них вдалось врятувати, інший загинув.

За словами голови Сихівської районної адміністрації Галини Гладяк, діти були без нагляду дорослих, пише Zaxid.net.

“Очевидці кажуть, що було четверо хлопців 10-11 років. Двоє зі страху почали втікати і кликати на допомогу. Мешканці з вул. Райдужної, 20 викликали швидку та всі інші служби. Одного хлопчика витягнули живим. А другого наразі шукають водолази, – цитує Галину Гладяк прес-служба Львівської міськради. – Мешканці кажуть, що то не місцеві діти. При обстеженні видно, що криги там дуже і нема. При березі вода, на середині озерця є трохи криги, але такої, щоб товстої там нема. Що вони там робили і чому пішли на кригу – не відомо”.

Пізніше у прес-службі ЛМР повідомили, що другий хлопчик загинув. Його тіло дістали рятувальники.

11-річний хлопчик, якого вдалося врятувати, госпіталізований у реанімаційне відділення “Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру”.

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