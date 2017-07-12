На Косівщині п’яний водій збив жінку і поїхав додому спати. ФОТО

Винуватця аварії, який збив жінку і втік, поліцейські розшукали приблизно через годину після ДТП.

Вчора ввечері 58-річний водій автомобіля “Таврія” не впорався з керуванням і збив молоду жінку, яка йшла узбіччям, повідомляє Курс.

В результаті аварії 26-річну жінку доправили до центральної районної лікарні з численними травмами.

Поки лікарі опікувалися потерпілою, працівники поліції на віддалі близько двох кілометрів від місця автопригоди знайшли автомобіль ЗАЗ-110106 із пошкодженим переднім вітровим склом. Згодом правоохоронці розшукали й самого водія, який після скоєної аварії пішов додому спати, інформує СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

Виявилося також, що чоловік керував автівкою напідпитку. Наразі правоохоронці вилучили його легковик і помістили на майданчик для тимчасово затриманого транспорту як речовий доказ причетності до ДТП.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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