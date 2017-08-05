На Коломийщині встановили пам’ятну таблицю доктору права

У Кийданцях встановили пам’ятну дошку уродженцю села Михайлові Дорундяку.

Активний громадсько-політичний діяч, доктор права більшість життя прожив на Тернопільщині, у місті Борщів.

Однак народився у Кийданцях (Кіданчі) на Коломийщині.

Тепер рідні зініціювали встановлення меморіальної дошки на фасаді місцевої школи, щоб люди не забували про знаного земляка та його внесок в розбудову української держави.

Детальніше дивіться у сюжеті НТК.

Довідка:

Дорундяк Михайло Григорович (31.10.1845 – 01.08.1905)

Видатний громадсько-політичний діяч на зламі ХІХ-ХХ століть. Адвокат у місті Борщеві з 1894 року. Засновний першої політичної партії – Політичного товариствва – та українського банку на Борщівщині. Засновник Товариства Руський народний дім. Ініціатор побудови Народного дому в Борщеві.