На Коломийщині вісім чоловіків скрутили неповнолітнього і відвезли у ліс

На Коломийщині вісім дорослих чоловіків скрутили 14-річного хлопця і відвезли у ліс. Юнак нібито вліз у конфлікт між добре знайомими йому дорослими.

Начальник Коломийського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області Остап Білейчук розповів “Місту“, що до поліції звернулася мама із заявою про такі дії над сином.

Відомо, що між старшими чоловіками виник конфлікт. Поруч була компанія неповнолітніх. Чоловіки почали битися. Неповнолітній хлопець втрутився. Відтак, обурені чоловіки забрали в автомобіль 14-річного, вивезли у ліс та залишили там. Коли він прийшов додому, то розповів матері про неприємний інцидент. Мама звернулася у поліцію.

“Ми порушили кримінальне провадження. Зараз проводимо досудове розслідування і встановлюємо усіх осіб, які до цього причетні”, — каже Остап Білейчук.

Неповнолітній стверджує поліцейським, що такі дії вчинили з ним вісім дорослих чоловіків. Усі вони живуть неподалік. Наразі правоохоронці нікого не затримали. Згодом буде оголошена підозра і після цього поліцейські зможуть притягнути до відповідальності причетних.

Щодо хлопця, то він живе із мамою. Хлопець перебуває на обліку. Проте, за словами Остапа Білейчука, характеризується не з негативної сторони.

Остап Білейчук пообіцяв уже незабаром провести брифінг з цього приводу. Але тільки тоді, коли певну інформацію правоохоронці з`ясують до кінця.