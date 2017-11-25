На Коломийщині у лісі знайшли труп чоловіка, який перебував у розшуку

Скелетований труп знайшов місцевий житель. Чоловік, якого розшукували, помер неподалік рідного селища.

На місце моторошної знахідки виїхала слідчо-оперативна група. По одягу і мобільному телефону, а також за результатами судово-медичної експертизи вдалося встановити особу загиблого, пише Місто.

Як коментує начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, ним виявився житель Воскресінців Коломийського району Юрій Гринюк 1977 р.н., який з 3 липня перебував у розшуку. Чоловік страждав психічними розладами.

Як розповідає Білейчук в місті, де знайшли скелетований труп – сильні зарослі, тому можливо, що собаки, які були задіяні в пошуковій операції не знайшли чоловіка.