На Коломийщині поки жінка робила покупки, смуглянки викрали в неї гаманець з 50 євро та 3 000 грн

На Коломийщині поки жінка робила покупки, смуглянки викрали в неї гаманець з...

У Коломиї до поліції звернулася 32-річна мешканка одного із сіл району, яка розповіла, що у сільському магазині троє жінок викрали з її сумочки гаманець, в якому було близько 50 євро та 3000 гривень.

За допомогою камер спостереження поліціянти встановили особу 45-річної мешканки Коломийського району, яка раніше уже притягалася до кримінальної відповідальності за такі ж злочини, інших двох ще розшукують.

Поки заявниця купляла все, що їй необхідно, одна зі смуглявих жінок викрала її гаманець із сумки і втекла.

Підозрювану затримали за ст.208 КПК України.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років чи позбавлення волі на той самий строк.

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