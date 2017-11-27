На Коломийщині підліток обікрав продуктовий магазин

До Коломийського відділу поліції звернулася 50-річна власниця продуктового магазину, мешканка одного із сіл району. Жінка повідомила про те, що уночі до крамниці проникла невідома особа та вчинила крадіжку.

Про це повідомляє прес-служба поліції, пише Дзеркало Коломиї.

За гарячими слідами правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 17-річний мешканець одного із сіл району.

Як з’ясувалося, того вечора зловмисник скористався тим, що за його діями ніхто не спостерігає, пошкодив вхідні двері та проник у магазин, звідки викрав 4200 гривень, продукти харчування та алкогольні напої. Після чого з місця події втік.

У скоєному хлопець зізнався. Все крадене правоохоронці вилучили та повернули власниці.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться слідство.