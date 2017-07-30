На Коломийщині екскаватором витягали корову з криниці

Пригода сталася в темну пору доби у Товмачику.
Вчора ввечері черговим рятувальникам у Коломиї повідомили, що потрібна їхня допомога – у стару криницю впала корова, пише КУРС.
Рятувальники разом із селянами мусили розкопувати колодязь. Врешті вдалися до екскаватора. Машина допомогла і дістати тварину. Рятувальники закріпили спеціальну мотузку на ковші екскаватора і потихеньку витягли тварину з колодязя.
Корова не травмувалася.
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