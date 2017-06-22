На Коломийщині біля озера знайшли мертвою пенсіонерку, яку розшукували дві доби

Дві доби на Коломийщині розшукували 73-річну Ганну Гуцуляк, що страждала частковою втратою пам’яті.
Жінка проживала в будинку зі своєю донькою.
19 червня серед ночі пенсіонерка вийшла з дому і не повернулася. Разом з нею пішов і собака.
Як повідомляє “Фіртка“, тіло жінки знайшли поблизу озера в селі Турка.
Після попереднього огляду слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на експертизу.
Тривають слідчі дії.
До слова, собака, який пішов разом з пенсіонеркою, повернувся додому сам напередодні.