На Коломийщині біля озера знайшли мертвою пенсіонерку, яку розшукували дві доби

Дві доби на Коломийщині розшукували 73-річну Ганну Гуцуляк, що страждала частковою втратою пам’яті.

Жінка проживала в будинку зі своєю донькою.

19 червня серед ночі пенсіонерка вийшла з дому і не повернулася. Разом з нею пішов і собака.

Як повідомляє “Фіртка“, тіло жінки знайшли поблизу озера в селі Турка.

Після попереднього огляду слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на експертизу.

Тривають слідчі дії.

До слова, собака, який пішов разом з пенсіонеркою, повернувся додому сам напередодні.