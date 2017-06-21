На Коломийщині зникла пенсіонерка, яка частково страждає втратою пам’яті. ФОТО

Вже другу добу на Коломийщині розшукують 73-річну Гуцуляк Ганну Іванівну, що частково страждає втатою пам’яті.

Літня жінка проживала в будинку зі своєю донькою. 19 червня серед ночі пенсіонерка вийшла з дому і не повернулася. Разом з нею пішов і собака. Востаннє бабцю зафіксували камери спостереження, що встановлені на одному з будинків по вулиці, де мешкала пенсіонерка.

Спочатку родичі намагалися знайти жінку самостійно, проте пошуки були безуспішними. Потім звернулися до правоохоронців.

Син жінки розповідає, що бабця страждає частковою втратою пам’яті. Раніше теж ішла з дому без попередження, проте далеко не відходила. Родичі самостійно вже обшукали Фатівці — селище, де проживала зникла безвісти, і сусідню Велику Кам’янку та Турку, проте бабці там ніхто не бачив.

Сьогодні собака, який ішов разом з пенсіонеркою, повернувся додому сам. Пошуки зниклої тривають.

Як коментує журналістам “МІСТА” начальник коломийської поліції Остап Білейчук від початку тижня до них надійшло 4 заяви про зникнення осіб в районі. Двох людей розшукали, ще по двох проводять пошукові заходи.

Як повідомлє “Галка” пенсіонерка була одягнена в світло-синій халат і чорну безрукавку. Кому відомо про долю жінки, просять телефонувати: 098-82-72-561, 067-84-21-687.