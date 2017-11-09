На Франківщині закривають унікальне виробництво гуцульських кахлів. ФОТО

У Косові закривається унікальне виробництво мальованих пічних кахлів, які служили для створення чудових гуцульських печей та унікальних інтер’єрів.

Про це на сторінці групи “Місто КОСІВ” у Facebook повідомив Павлюк Богдан, пише Дзеркало Коломиї.

“Майстри, які виготовляли кахлі протягом останніх десятиліть, змушені зупинити роботу у зв’язку з відсутністю попиту на гуцульські пічні кахлі. Сприяє також і здорожчання енергоносіїв.

Єдине, що може врятувати фактично останню майстерню на Гуцульщині, де виготовлялись традиційні мальовані кахлі, це нові замовлення. Інакше в майбутньому буде дуже тяжко відновити цей специфічний місцевий народний промисел”, – йдеться у дописі.

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