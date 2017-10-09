На Франківщині водій пропонував патрульним хабар. ФОТО

7 жовтня у Франківську патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху мікроавтобус “Mercedes-Benz Sprinter”. Водій зі смуги для руху праворуч здійснив рух прямо.

Патрульні пояснили 45-річному водію, що за таке порушення передбачена відповідальність (штраф у розмірі 255 гривень), пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківська.

Під час оформлення адмінматеріалів водій підійшов до службового автомобіля та попросив “вирішити питання на місці”, пропонуючи гроші.

Після відмови інспекторів водій кинув у салон 200 гривень.

Для документування факту пропозиції хабара на місце виїхала слідчо-оперативна група.