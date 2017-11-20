На Франківщині внук обікрав свого діда

До Богородчанського відділення поліції звернувся 75-річний мешканець одного із сіл району. Чоловік повідомив про те, що невідома особа з гаражного приміщення його господарства викрала мопед марки “Мустанг”.

Про це інформує прес-служба поліції.

Зловмисником виявився 22-річний онук потерпілого, який уже раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Як з’ясували поліцейські, того вечора молодик будучи на підпитку, вирішив щоб не йти пішки в сусіднє село до знайомих викрасти у діда мопед.

Зловмисник скориставшись вільним доступом та залишеними ключами в замку запалювання, угнав його, та далеко від’їхати йому не вдалося, адже закінчилось пальне.

Крадений мопед правоохоронці вилучили та повернули власнику на зберігання.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

За скоєне викрадачу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.