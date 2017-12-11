На Франківщині у ДТП постраждало двоє людей, серед яких дитина

ДТП сталася цими вихідними на автодорозі Чернівці-Стрий у напрямку Кривотул Коломийського району.

Про це повідомляє Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

61-річний водій “Део Сенс”, житель Ільців Верховинського району, допустив зіткнення з “Таврією” під керуванням 46-річного мешканця Ворони.

У результаті ДТП двох пасажирів “Део Сенс” – 1964 р. н. та 2005 р. н. – з травмами госпіталізували в Отинійську лікарню.

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