На Франківщині співмешканець побив 36-річну жінку. Потерпіла померла у лікарні

Шокуюча трагедія сталася в Івано-Франківську 19 грудня. Чоловік відлупцював жінку до втрати свідомості. Небайдужі сусіди викликали медиків.

За декілька днів жінка померла у лікарні. Правоохоронці з`ясовують обставини, але чи відповість за злочин чоловік — невідомо. Кажуть, прикривається впливовими родичами, пише Місто.

На пошту редакції “МІСТО” прийшо повідомлення, зміст якого шокував: насильство щодо молодої жінки, яка померла на лікарняному ліжку через чоловіка.

“Співмешканець скопав її на місиво. Копав в пах, був розрив сечового міхура, тріснута селезінка і це лише те, що я знаю”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти звернулися у поліцію і цей факт підтвердився.

Сам інцидент стався на Миколая, 19 грудня, на вул. Вагилевича.

У білий день франківець мало не до смерті побив співмешканку Олександру.

Жінка, прийшовши трохи до тями, ледве вийшла на сходову і подзвонила у двері сусідам.

Ті, побачивши скалічену у крові, одразу викликали швидку. Уже в лікарні медики зателефонували правоохоронцям.

Заяву поліцейські написали зі слів потерпілої, бо вона не могла це зробити самостійно. Але опісля до побитої приходила мама співмешканця.

Нібито для того, аби Олександра забрала заяву з поліції. Та не погодилася.

24 грудня 36-річна потерпіла від нанесених травм померла у лікарні.

Речниця ГУ НП в Івано-Франківській області Мирослава Белдик каже, що 19 грудня в Івано-Франківському відділі поліції внесено відомості до єдиного обліку за повідомленням лікаря на службу “102”.

“Медики повідомили, що до Центральної міської клінічної лікарні доставлена мешканка Івано-Франківську 1981 року народження з тілесними ушкодженнями (тупа травма живота). Жінка пояснила, що тілесні ушкодження їй спричинив колишній співмешканець”, — розповіла Мирослава Белдик.

По цьому факту правоохоронці розпочали слідчі дії за ознаками злочину, передбаченого ст. 128 ККУ (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

“В ході слідства призначено проведення експертиз, за результатами яких буде визначена кінцева правова кваліфікація цього правопорушення”, — запевнила речниця поліції Прикарпаття.

Олександру поховали 27 грудня. Родина загиблої вірить у правосуддя, але остерігається поблажливого ставлення до справи чи “пом’якшуючих” обставин, бо нібито співмешканець має впливових родичів у вищих чинах.