На Франківщині працівниця банку привласнила гроші клієнтів

У вересні цього року екс-працівниця одного з банків Івано-Франківська, використовуючи конфіденційну інформацію клієнтів, заволоділа значною сумою їхніх грошей.

Правоохоронцям вже відомо про двох потерпілих від дій цієї жінки, пише Місто.

Впродовж декількох місяців, працюючи в банку, жінці вдалося здобути конфіденційну інформацію про персональні дані однієї з клієнток банку, а також логін та пароль доступу до розрахункового рахунку. Восени, після звільнення з роботи, отриману інформацію жінка використала у своїх інтересах — зателефонувала в контакт-центр банку та видала себе за клієнтку банку. Їй вдалося успішно пройти ідентифікацію власника, адже вона володіла необхідною інформацією.

Після цього жінка зняла ліміти на проведення інтернет-операцій з цієї банківської картки, відключила перевірку CVV-коду, а також змінила фінансовий номер справжньої власниці картки на свій.

Згодом через сервіс онлайн-платежів “IPay.ua” жінка здійснила переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн з чужої картки на свою власну.

В той же день їй вдалося зняти ці гроші вже з своєї банківської картки.

Через декілька годин жінка намагалася повторити протиправний умисел. Вже з іншого комп’ютера через сервіс онлайн-платежів “IPay.ua” вона здійснила спробу переказу грошових коштів в сумі 30 260 грн з чужої картки на свою, при цьому підтвердила операцію від чужого імені.

Однак жінка так і не довела свої протиправні дії до кінця. Перешкодою стало несподіване блокування картки — декількома годинами раніше справжня власниця картки заблокувала її.

Працівники кіберполіції Прикарпаття спільно із слідчим Івано-Франківського відділу поліції вже встановили особу зловмисниці. Наразі їй оголошено підозру про вчинення злочину, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та у вчиненні злочину, тобто у закінченому замаху на заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Ймовірно, внаслідок цього шахрайства постраждало більше людей.