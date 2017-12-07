На Франківщині побилися таксисти – одного забрала “швидка”. ФОТО

Сьогодні, 7 грудня, в одному з дворів на вулиці Симоненка в Івано-Франківську трапився конфлікт між таксистами.

Про це повідомляє Місто.

Як розповів речник управління патрульної поліції Микола Гурак, водій таксі “959” у дворі на Симоненка, 8 чекав на пасажира. До будинку в той час під’їхав автомобіль “Опель” (зі служби “Дельфін”), який об’їхав перше авто по бордюру.

“З “Опеля” вийшли двоє чоловіків, які висловили претензії до таксиста, що він погано став і їм довелося об’їжджати автівку.

Почався конфлікт, вони намагалися витягнути таксиста з машини. Той застосував газовий балончик.

Після цього чоловіки побили його і почали бити його автомобіль – відламали дзеркало, номерний знак відірвали, пострибали по капоті”, – розповів Микола Гурак.

Одного з нападників, який поскаржився на погіршення самопочуття через газ, забрала швидка медична допомога. Таксист отримав травми обличчя, але в госпіталізації потреби не було.

На місце пригоди пізніше приїхали таксисти зі служби “959”, колеги побитого, але в інцидент вони не втручалися.

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