На Франківщині очікується сильний вітер та 14° тепла

Завтра в Івано-Франківській області очікується посилення південно-західного вітру 25-30 м/сек.

Про це інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише КУРС.

У повідомленні Укргідрометцентру зазначається, що 12 грудня холодне повітря залишить територію України.

За прогнозом синоптиків, в Україні очікується зростання атмосферного тиску і поступове припинення опадів, з південного заходу Європи в Україну стрімко увірветься тепла повітряна маса, тому температура підвищиться.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Закарпатській, Чернівецькій областях та на півдні країни місцями 4-6°; вдень 4-9°, у південній частині та на Прикарпатті 10-14° вище нуля.