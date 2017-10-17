На Франківщині на приватному подвір’ї вибухнув невідомий предмет. ФОТО+ВІДЕО

Близько 3:30 ранку 17 жовтня на одному з господарств на вулиці Січинського, що в мікрорайоні Опришівці в Івано-Франківську, пролунав вибух.

Здетонував наразі не встановлений пристрій, пише Галка.

Вибухова хвиля та осколки пошкодили мікроавтобус та ворота гаража. На момент пригоди в будинку були господарі та двоє дітей, однак жертв, на щастя, немає.

Камери спостерігання в будинку зафіксувала силуети невідомих осіб поблизу воріт. На місці події знайшли чеку від гранати.

Власниця будинку Ольга Підгірняк впевнена, що йдеться про розбірки конкурентів з його чоловіком, котрий працює на ринку міжнародних перевезень.

Називає і конкретні імена можливих причетних.

Навесні нині пошкоджену машину підпалювали.

Тоді поліція слідів умисного пошкодження майна не виявила, натомість експертиза ДСНС підтвердила протилежне.

Тепер жінка має надію, що слідчі все ж встановлять зловмисників.

“Боюся за дітей. Навесні було враження, що справу “замнули”, змінили слідчого, і тепер таке. В поліції відомо, хто може бути до цього причетний – наш колишній друг родини”, – зазначила Підгірняк.



