На Франківщині дві сім’ї отруїлися грибами – потерпілі у важкому стані

Сьогодні на Прикарпатті зареєструвано два нові сімейні випадки отруєнь грибами, від яких потерпіло 6 осіб.
Про це інформує прес-служба Держпродспоживслужби в області.
Обидві родини з Тисменицького району.
Потерпілі з села Чорнолізці збирали сироїжки, а сплутали їх з блідою поганкою.
Інша сім’я з Клубівців свідомо збирала в лісі неїстівні гриби (сірі мухомори). Очевидно, що після вживання таких грибів вся сім’я отруїлася.
Потерпілі наразі перебувають у важкому стані в обласній клінічній лікарні.
Загалом в 2017 році на Прикарпатті зареєстровано 8 випадків отруєння грибами, в результаті яких потерпіло 12 людей.
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Такий гриб як на фото не є отруйний , він дуже смачний , краще як голубінка .