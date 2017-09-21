На Франківщині дві сім’ї отруїлися грибами – потерпілі у важкому стані

Сьогодні на Прикарпатті зареєструвано два нові сімейні випадки отруєнь грибами, від яких потерпіло 6 осіб.

Про це інформує прес-служба Держпродспоживслужби в області.

Обидві родини з Тисменицького району.

Потерпілі з села Чорнолізці збирали сироїжки, а сплутали їх з блідою поганкою.

Інша сім’я з Клубівців свідомо збирала в лісі неїстівні гриби (сірі мухомори). Очевидно, що після вживання таких грибів вся сім’я отруїлася.

Потерпілі наразі перебувають у важкому стані в обласній клінічній лікарні.

Загалом в 2017 році на Прикарпатті зареєстровано 8 випадків отруєння грибами, в результаті яких потерпіло 12 людей.

Читайте також: На Прикарпатті шукали п’ятьох грибників